В Нижегородском кремле начала работу новогодняя почта

Короткая ссылка
В Нижегородском кремле в пятницу, 17 декабря, начала работу новогодняя почта.
В Нижегородском кремле начала работу новогодняя почта
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Акцию «Новогодний почтовый ящик» запустил областной Департамент развития туризма и народных художественных промыслов совместно с управлением Федеральной почтовой службы по региону.

«В этом году Нижний Новгород — Новогодняя столица России. Нас ждут праздничные украшения, яркие мероприятия и сказочные герои. Мы рады создать праздничную атмосферу в туристическом центре Visit Nizhny: любой желающий сможет отправить открытку по всей России из эпицентра празднования Нового года», — заявил директор департамента Сергей Яковлев.

Почтовый ящик будет работать до 9 января 2022 года.

Также стало известно, что с 27 декабря в Мурманске начнёт курсировать новогодний троллейбус, передаёт Nord-News со ссылкой на АО «Электротранспорт».

«Он будет поддерживать доброе и тёплое ощущение праздника», — заявили на предприятии.

Ранее врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов дал рекомендации по празднованию Нового года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить