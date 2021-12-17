В Нижегородском кремле начала работу новогодняя почта

В Нижегородском кремле в пятницу, 17 декабря, начала работу новогодняя почта.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Акцию «Новогодний почтовый ящик» запустил областной Департамент развития туризма и народных художественных промыслов совместно с управлением Федеральной почтовой службы по региону.

«В этом году Нижний Новгород — Новогодняя столица России. Нас ждут праздничные украшения, яркие мероприятия и сказочные герои. Мы рады создать праздничную атмосферу в туристическом центре Visit Nizhny: любой желающий сможет отправить открытку по всей России из эпицентра празднования Нового года», — заявил директор департамента Сергей Яковлев.

Почтовый ящик будет работать до 9 января 2022 года.

Также стало известно, что с 27 декабря в Мурманске начнёт курсировать новогодний троллейбус, передаёт Nord-News со ссылкой на АО «Электротранспорт».

«Он будет поддерживать доброе и тёплое ощущение праздника», — заявили на предприятии.

Ранее врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов дал рекомендации по празднованию Нового года.