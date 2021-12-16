В Москве на 20 фестивальных площадках появилась возможность написать письмо Деду Морозу

На 20 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве дети могут написать письмо Деду Морозу.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Новогодняя почта будет открыта с 15:00 до 19:00 в будни и с 12:00 до 19:00 в выходные и праздники.

«Написание письма с пожеланиями и работа над его оформлением занимает не больше 10—15 минут. За это время дети подписывают открытки, пишут письма и декорируют их по своему желанию. Письмо или открытку можно забрать домой, а можно оставить на площадке», — заявили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Там отметили, что все письма будут отправлены Деду Морозу.

Также стало известно, что в Екатеринбурге открыли Академию Дедов Морозов, выпускники которой помогут главному Деду Морозу доставить 3 тыс. подарков для детей, принявших участие в акции «Ёлка желаний», передаёт ОТР.

«Момент сказки, момент вот этой искренности — он очень важен. «Ёлка желаний» — это прежде всего возможность самому сотворить чудо и увидеть это чудо. Почувствовать тепло от того, как зажигаются глаза другого человека», — заявил Валерий Басай, автор и организатор акции.

В академии также готовят Снегурочек, снеговиков и других персонажей.

Ранее детский психолог, старший преподаватель кафедры проектирующей психологии Института психологии имени Выготского РГГУ Жанна Сугак объяснила веру детей в Деда Мороза.