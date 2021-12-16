В Москве на 20 фестивальных площадках появилась возможность написать письмо Деду Морозу

Короткая ссылка
На 20 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве дети могут написать письмо Деду Морозу.
В Москве на 20 фестивальных площадках появилась возможность написать письмо Деду Морозу
  • © Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Новогодняя почта будет открыта с 15:00 до 19:00 в будни и с 12:00 до 19:00 в выходные и праздники.

«Написание письма с пожеланиями и работа над его оформлением занимает не больше 10—15 минут. За это время дети подписывают открытки, пишут письма и декорируют их по своему желанию. Письмо или открытку можно забрать домой, а можно оставить на площадке», — заявили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Там отметили, что все письма будут отправлены Деду Морозу.

Также стало известно, что в Екатеринбурге открыли Академию Дедов Морозов, выпускники которой помогут главному Деду Морозу доставить 3 тыс. подарков для детей, принявших участие в акции «Ёлка желаний», передаёт ОТР.

«Момент сказки, момент вот этой искренности — он очень важен. «Ёлка желаний» — это прежде всего возможность самому сотворить чудо и увидеть это чудо. Почувствовать тепло от того, как зажигаются глаза другого человека», — заявил Валерий Басай, автор и организатор акции.

В академии также готовят Снегурочек, снеговиков и других персонажей.

Ранее детский психолог, старший преподаватель кафедры проектирующей психологии Института психологии имени Выготского РГГУ Жанна Сугак объяснила веру детей в Деда Мороза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить