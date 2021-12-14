Психолог Сугак объяснила веру детей в Деда Мороза

Детский психолог, старший преподаватель кафедры проектирующей психологии Института психологии имени Выготского РГГУ Жанна Сугак объяснила веру детей в Деда Мороза.

«Дети начинают верить в Деда Мороза, когда им исполняется три года, даже ближе к четырём, когда у них появляется воображение в пользовании. Они не только в Деда Мороза верят. Они склонны оживлять всё, что вокруг них, и то, что их интересует», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, Дед Мороз входит в это же число персонажей, которые для детей совершенно реальны.

«Вера в такое — это не потому, что они наивные или очень маленькие, а потому, что это определённое средство защиты», — пояснила Сугак.

Как считает психолог, объяснять, что Деда Мороза не существует, — это разрушать для детей органичный мир.

«Перестают они верить в Деда Мороза сами. Происходит это ближе к девяти годам, а у некоторых и позже», — сказала Сугак.

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