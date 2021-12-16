Суд составил протокол на МУЗ-ТВ за распространение вредной для детей информации

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На телеканал МУЗ-ТВ и главного редактора российского медиа Андрея Разыграева составили протокол за распространение вредной для детей информации.
Суд составил протокол на МУЗ-ТВ за распространение вредной для детей информации
  • РИА Новости

«В судебный участок мирового судьи №361 поступили протоколы, составленные по ч. 2 ст. 13.21 КоАП», — сообщили РИА Новости пресс-службе Басманного суда Москвы.

Статья предусматривает штрафную санкцию в размере до 200 тыс. рублей за нарушение порядка распространения среди несовершеннолетних продукции СМИ, содержащей материалы, причиняющие вред их здоровью или развитию.

Как сообщает издание, речь идёт о появлении Филиппа Киркорова и рэпера Давы на красной дорожке на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ в компании полуобнажённых мужчин. При этом сами музыканты вели себя как влюблённые.

Видео с мероприятия опубликовано в Instagram Киркорова.

Это уже не первый случай привлечения телеканала к ответственности за гей-пропаганду. 

17 ноября Басманный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал МУЗ-ТВ по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Ранее Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении МУЗ-ТВ по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних во время трансляции премии телеканала.

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