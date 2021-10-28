Роскомнадзор составил два протокола на МУЗ-ТВ за ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении МУЗ-ТВ по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних во время трансляции премии телеканала.

«В ходе мониторинга Роскомнадзор выявил нарушения в эфире телеканала МУЗ-ТВ во время трансляции мероприятия «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света», связанные с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения», — сообщает Интерфакс со ссылкой на РКН.

По данным ведомства, независимая экспертиза записи мероприятия подтвердила наличие нарушений законодательства.

«В отношении редакции МУЗ-ТВ и главного редактора Роскомнадзором были составлены административные протоколы по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних)», — заявили в Роскомнадзоре.

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