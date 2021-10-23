В «Ельцин Центре» высказались о скандале с основателем группы «Агата Кристи»

В пресс-службе «Ельцин Центра» в Екатеринбурге прокомментировали скандал с бывшим фронтменом группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице центра в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера в Екатеринбурге проходила Ночь музыки... В финале вечера в «Ельцин Центре» к микрофону вышел музыкант Вадим Самойлов... Если переводить его монолог с нецензурного на литературный, то он заявил о своей ненависти к либералам и их идеям, а вместе с ними — и к «Ельцин Центру», на сцене которого выступал», — отмечается в заявлении.

В пресс-службе считают, что музыкант сделал «откровенно гомофобные заявления» и при этом организаторы мероприятия не стали прерывать его выступление. В «Ельцин Центре» отмечают, что не могут проигнорировать произошедшее.

«А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами Ночи музыки и надеемся никогда более не видеть г-на Самойлова в стенах «Ельцин Центра», — подчёркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов на фестивале Ночь музыки в Екатеринбурге негативно высказался о либералах, ЛГБТ и «Ельцин Центре», на площадке которого он выступал.