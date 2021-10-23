В «Ельцин Центре» высказались о скандале с основателем группы «Агата Кристи»

Короткая ссылка
В пресс-службе «Ельцин Центра» в Екатеринбурге прокомментировали скандал с бывшим фронтменом группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым.
В «Ельцин Центре» высказались о скандале с основателем группы «Агата Кристи»
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Соответствующее заявление было опубликовано на странице центра в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера в Екатеринбурге проходила Ночь музыки... В финале вечера в «Ельцин Центре» к микрофону вышел музыкант Вадим Самойлов... Если переводить его монолог с нецензурного на литературный, то он заявил о своей ненависти к либералам и их идеям, а вместе с ними — и к «Ельцин Центру», на сцене которого выступал», — отмечается в заявлении.

В пресс-службе считают, что музыкант сделал «откровенно гомофобные заявления» и при этом организаторы мероприятия не стали прерывать его выступление. В «Ельцин Центре» отмечают, что не могут проигнорировать произошедшее.

«А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами Ночи музыки и надеемся никогда более не видеть г-на Самойлова в стенах «Ельцин Центра», — подчёркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов на фестивале Ночь музыки в Екатеринбурге негативно высказался о либералах, ЛГБТ и «Ельцин Центре», на площадке которого он выступал. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить