В «Ельцин Центре» высказались о скандале с основателем группы «Агата Кристи»
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Соответствующее заявление было опубликовано на странице центра в соцсети «ВКонтакте».
«Вчера в Екатеринбурге проходила Ночь музыки... В финале вечера в «Ельцин Центре» к микрофону вышел музыкант Вадим Самойлов... Если переводить его монолог с нецензурного на литературный, то он заявил о своей ненависти к либералам и их идеям, а вместе с ними — и к «Ельцин Центру», на сцене которого выступал», — отмечается в заявлении.
В пресс-службе считают, что музыкант сделал «откровенно гомофобные заявления» и при этом организаторы мероприятия не стали прерывать его выступление. В «Ельцин Центре» отмечают, что не могут проигнорировать произошедшее.
«А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами Ночи музыки и надеемся никогда более не видеть г-на Самойлова в стенах «Ельцин Центра», — подчёркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов на фестивале Ночь музыки в Екатеринбурге негативно высказался о либералах, ЛГБТ и «Ельцин Центре», на площадке которого он выступал.