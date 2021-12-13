Специалист по этикету Рогова дала рекомендации по выбору новогодних подарков для коллег

Специалист по этикету, преподаватель ВГИКа Алевтина Рогова дала рекомендации по выбору новогодних подарков для коллег.

«Если мы хотим поздравить коллег, то не очень прилично поздравлять кого-то конкретно, лучше подарить подарок на весь отдел. Он должен быть не очень дорогим, с символикой Нового года: открытка с пожеланиями, коробка хорошего чая, банка кофе, коробка конфет. Принято дарить сладости», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, новогодний сувенир желательно подарить и начальству.

Как отметила Рогова, существенную роль играет также упаковка — обёртку нужно выбрать соответствующую новогоднему празднику.

Ранее стилист Кристина Швец в беседе с «Радио 1» дала советы по созданию новогоднего образа.