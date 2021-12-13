Специалист по этикету Рогова дала рекомендации по выбору новогодних подарков для коллег

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Специалист по этикету, преподаватель ВГИКа Алевтина Рогова дала рекомендации по выбору новогодних подарков для коллег.
Специалист по этикету Рогова дала рекомендации по выбору новогодних подарков для коллег
  • Pixabay

«Если мы хотим поздравить коллег, то не очень прилично поздравлять кого-то конкретно, лучше подарить подарок на весь отдел. Он должен быть не очень дорогим, с символикой Нового года: открытка с пожеланиями, коробка хорошего чая, банка кофе, коробка конфет. Принято дарить сладости», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, новогодний сувенир желательно подарить и начальству.

Как отметила Рогова, существенную роль играет также упаковка — обёртку нужно выбрать соответствующую новогоднему празднику.

Ранее стилист Кристина Швец в беседе с «Радио 1» дала советы по созданию новогоднего образа.

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