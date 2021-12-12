Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

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Полина Полетаева
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в начале следующей недели.
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
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«Антициклон, который обеспечивал нас солнечной и морозной погодой, движется на восток. Давление в столичном регионе будет понижаться, а также увеличится облачность. В ночь на понедельник начнётся небольшой снежок. Завтра снега в Москве будет больше. Может выпасть от 2 до 4 см снега, и высота снежного покрова увеличится», — рассказала синоптик.

Она отметила, что «с Атлантики к нам будет приходить более тёплый воздух».

«Ночная температура завтра будет в пределах -2...-4 °С, дневная чуть выше — -1...-3 °С. В ночь на вторник небольшой снежок ещё сохранится, а вот день будет без осадков. Температура в течение суток -1...-3 °С в столице, а по области не ниже -6 °С. В среду будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков», — добавила Позднякова.

По её словам, начиная с четверга в столицу станет поступать ещё более тёплый воздух. Температура воздуха повысится до оттепели и будет выше климатической нормы примерно на пять градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москву в воскресенье, 12 декабря, придёт резкое потепление.

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