Синоптики прогнозируют резкое потепление в Москве

В Москву уже в воскресенье, 12 декабря, придёт резкое потепление, которое продержится до конца следующей рабочей недели. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«После самой холодной с начала зимы ночи, которую пережила Москва с пятницы на субботу, с температурой -17 °С, уже ближайшей ночью в столице -11...-12 °С, а завтра днём температура вернётся в рамки климата и составит -2...-4 °С», —цитирует РИА Новости Леуса.

По его словам, это «довольно резкое и существенное потепление».

Как уточнил Леус, причиной такой погоды станет приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какую погоду следует ожидать жителям Москвы в ближайшие дни.