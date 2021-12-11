Синоптики прогнозируют резкое потепление в Москве
- РИА Новости
«После самой холодной с начала зимы ночи, которую пережила Москва с пятницы на субботу, с температурой -17 °С, уже ближайшей ночью в столице -11...-12 °С, а завтра днём температура вернётся в рамки климата и составит -2...-4 °С», —цитирует РИА Новости Леуса.
По его словам, это «довольно резкое и существенное потепление».
Как уточнил Леус, причиной такой погоды станет приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какую погоду следует ожидать жителям Москвы в ближайшие дни.