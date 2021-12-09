Синоптик Шувалов рассказал, когда ждать ослабления морозов в столичном регионе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какую погоду следует ожидать жителям Москвы в ближайшие дни.

«Нам стоит ожидать два с половиной холодных дня с температурой ночью и утром -15...-20 °С. Днём — от -10 °С до -15 °С, но при этом голубое небо и солнце. Всё по Пушкину», — пояснил специалист.

При этом он добавил, что в воскресенье ожидается ослабление морозов.

«Дневные температуры уже порядка -2...-7 °С, -3...-8 °С. В понедельник установится мягко щадящая зимняя погода со слабоотрицательными температурами днём — до -1...-3 °С», — сообщил эксперт.

По словам Шувалова, с запада подходит фронтальная зона атлантического циклона, поэтому возможны небольшие осадки в виде снега.

«Но она (зона. — RT) будет слабо выражена. Вот это ослабление морозов и потепление охватит практически весь север, который долго замерзал, и весь север европейской территории России», — заключил собеседник RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура на 8—10 °С ниже нормы прогнозируется в пятницу, 10 декабря, в центре европейской части России. По его словам, в Москве будут «очень серьёзные» морозы.