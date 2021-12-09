Вильфанд предупредил об «очень серьёзных» морозах в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура на 8—10 °С ниже нормы прогнозируется в пятницу, 10 декабря, в центре европейской части России. По его словам, в Москве будут «очень серьёзные» морозы.

«Москва находится в холодной части мощнейшего антициклона. Это значит, что, помимо сильного вымораживания, наблюдается еще и адвекция воздушных масс с севера и северо-востока. Температура в четверг в Москве соответствует самому холодному дню года, 31 января (по климатической статистике)» — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Он отметил, что 10 декабря антициклон ещё приблизится к Москве, и температура будет ниже нормы на 8—10 °С, что будет климатической нормой для Нарьян-Мара.

«Очень серьёзные морозы», — добавил метеоролог.

По его словам, холодные воздушные массы пришли с Новой Земли. Ночью будет до -22 °С. Максимальные температуры днём: -13...-15 °С.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее также предупредил о январских морозах в Москве и Подмосковье.