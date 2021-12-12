В Москве 12 декабря ожидается температура до -5 °С

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В российской столице 12 декабря ожидается переменная облачность при температуре до -5 °С, следует из данных Гидрометцентра России.
В Москве 12 декабря ожидается температура до -5 °С
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Днём 12 декабря и в ночь на 13 декабря синоптики прогнозируют в Москве температуру в пределах -5...-3 °С, в Подмосковье — до -8 °С.

В регионе ожидается небольшой снег и гололедица, ветер 4—9 м/с.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 12 декабря в столицу придёт резкое потепление, которое продержится до конца следующей рабочей недели.

Как уточнил специалист, причиной такой погоды станет приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт.

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