В Москве 12 декабря ожидается температура до -5 °С
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Днём 12 декабря и в ночь на 13 декабря синоптики прогнозируют в Москве температуру в пределах -5...-3 °С, в Подмосковье — до -8 °С.
В регионе ожидается небольшой снег и гололедица, ветер 4—9 м/с.
По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 12 декабря в столицу придёт резкое потепление, которое продержится до конца следующей рабочей недели.
Как уточнил специалист, причиной такой погоды станет приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт.