Синоптики рассказали о погоде в Удмуртии в ближайшие выходные
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.
«12 декабря температурный фон продолжит понижаться и окажется ниже климатических норм на 5—7 °С. Ночью температура воздуха составит -20...-26 °С, днём -14...-19 °С», — отмечается в прогнозе.
В выходные ожидается сухая и солнечная погода, на дорогах гололедица.
Также стало известно, что в Новгородской области в ближайшие выходные отступят аномальные для начала декабря морозы, передают «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Днём 12 декабря ожидается температура выше 0 °С. Благоприятные погодные условия могут сохраниться до конца следующей недели. Возможно незначительное похолодание до -2...-3 °С.
Ранее сообщалось, что синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы.