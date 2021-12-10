Синоптики рассказали о погоде в Удмуртии в ближайшие выходные

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В ночь на субботу, 11 декабря, температура воздуха в Удмуртии опустится до -18...-23 °С. Днём ожидается -12...-17 °С.
Синоптики рассказали о погоде в Удмуртии в ближайшие выходные
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

«12 декабря температурный фон продолжит понижаться и окажется ниже климатических норм на 5—7 °С. Ночью температура воздуха составит -20...-26 °С, днём -14...-19 °С», — отмечается в прогнозе.

В выходные ожидается сухая и солнечная погода, на дорогах гололедица.

Также стало известно, что в Новгородской области в ближайшие выходные отступят аномальные для начала декабря морозы, передают «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Днём 12 декабря ожидается температура выше 0 °С. Благоприятные погодные условия могут сохраниться до конца следующей недели. Возможно незначительное похолодание до -2...-3 °С.

Ранее сообщалось, что синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы.

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