В Москве и Подмосковье продлили «жёлтый» уровень погодной опасности

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Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы.
В Москве и Подмосковье продлили «жёлтый» уровень погодной опасности
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра.

«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

В регионе предупреждение действует до 02:00 воскресенья, 12 декабря.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее отметил, что ночь на 10 декабря стала самой холодной в этом сезоне в Москве.

Ранее высота сугробов в российской столице превысила 20 см.

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