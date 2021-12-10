В Москве и Подмосковье продлили «жёлтый» уровень погодной опасности
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра.
«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
В регионе предупреждение действует до 02:00 воскресенья, 12 декабря.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее отметил, что ночь на 10 декабря стала самой холодной в этом сезоне в Москве.
Ранее высота сугробов в российской столице превысила 20 см.