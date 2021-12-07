Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что высота сугробов в Москве превысила 20 см.

«В Москве сейчас самые высокие сугробы в Тушине — 21 см, ещё вчера было 16 см. По Москве выпало от 3 до 8 мм осадков, но снег пушистый и лёгкий, поэтому эти значения умножаются на десять, если мы говорим о приросте снежного покрова», — приводит ТАСС его слова.

По словам Вильфанда, после 15:00 температура воздуха в Москве повысится до 0 °С, осадки перейдут в формат мокрого снега.

По его словам, это приведёт к образованию гололедицы в столице 8 декабря.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 7 декабря в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

Гидрометцентр продлил до 8 декабря «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве.