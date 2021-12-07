Синоптик Леус: четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 7 декабря

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В течение дня 7 декабря в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик Леус: четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 7 декабря
  • РИА Новости

«Сегодня столица окажется под влиянием циклона с юго-запада. Погода будет облачной, будут снегопады, местами переходящие в мокрый снег», — цитирует ТАСС Леуса.

По его словам, за день в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

Он добавил, что возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев.

Ранее в Москве и Подмосковье до вечера 8 декабря продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

В Челябинске, как сообщало URA.RU, ожидается резкое похолодание до -19 °С.

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