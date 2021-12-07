Синоптик Леус: четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 7 декабря
- РИА Новости
«Сегодня столица окажется под влиянием циклона с юго-запада. Погода будет облачной, будут снегопады, местами переходящие в мокрый снег», — цитирует ТАСС Леуса.
По его словам, за день в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.
Он добавил, что возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев.
Ранее в Москве и Подмосковье до вечера 8 декабря продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
В Челябинске, как сообщало URA.RU, ожидается резкое похолодание до -19 °С.