Прощание с продюсером Марком Рудинштейном завершилось в Доме кино

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Церемония прощания с продюсером и создателем фестиваля «Кинотавр» Марком Рудинштейном завершилась в Доме кино.
Прощание с продюсером Марком Рудинштейном завершилось в Доме кино
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, кремация продюсера пройдёт в частном порядке.

Марк Рудинштейн скончался 5 декабря на 76-м году жизни.

Почтить память Рудинштейна пришли его близкие, коллеги и друзья.

Директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти Марка Рудинштейна. Она отметила, что фестиваль «Кинотавр» дал возможность увидеть лучшие фильмы в тяжёлые годы кинематографа.

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