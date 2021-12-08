Прощание с продюсером Марком Рудинштейном завершилось в Доме кино

Церемония прощания с продюсером и создателем фестиваля «Кинотавр» Марком Рудинштейном завершилась в Доме кино.

© Алексей Куденко

РИА Новости

Как пишет РИА Новости, кремация продюсера пройдёт в частном порядке. Марк Рудинштейн скончался 5 декабря на 76-м году жизни. Почтить память Рудинштейна пришли его близкие, коллеги и друзья. Директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти Марка Рудинштейна. Она отметила, что фестиваль «Кинотавр» дал возможность увидеть лучшие фильмы в тяжёлые годы кинематографа.