Директор Гильдии актёров кино Гущина рассказала о последней встрече с Рудинштейном

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Анастасия Румянцева
Директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти создателя и продюсера кинофестиваля «Кинотавр» Марка Рудинштейна.
Директор Гильдии актёров кино Гущина рассказала о последней встрече с Рудинштейном
  • РИА Новости

«Я знаю Марка Григорьевича Рудинштейна, я думаю, с 1990 года. Впоследствии нас свела очень искренняя, по-человечески тёплая дружба с момента организации непревзойдённого, международного фестиваля «Кинотавр». И огромная заслуга в том, что на территории нашей страны, в роскошном курортном месте, городе Сочи (а он точно определил, что только там должен проходить фестиваль такого уровня) организовал его Марк Григорьевич Рудинштейн», — рассказала Гущина

По её словам, фестиваль дал возможность увидеть лучшие фильмы в тяжёлые годы кинематографа.

«Увидеть самых великих людей, которые были в то время в культуре», — отметила она.

Гущина подчеркнула, что Рудинштейна стоит помнить хотя бы как раз за то, что он подарил стране потрясающий кинофестиваль «Кинотавр».

«Светлая память, как мы называли его, Маркуша. Мы только что с ним провели маленький Кинотаврик. Кинофестиваль для детей... Вы бы видели, сколько сил он вложил, а потом так сел и сказал: «Я устал, я устал». И через несколько дней попал в больницу. Оттуда он к нам уже не вернулся», — заключила Гущина.

5 декабря стало известно о смерти создателя и продюсера кинофестиваля «Кинотавр» Марка Рудинштейна.

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