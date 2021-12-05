Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн
Умер создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя Рудинштейна. Он скончался в возрасте 75 лет.
- РИА Новости
«Марк Григорьевич умер», — сообщили агентству.
Рудинштейн был создателем и продюсером кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатором кинопремии «Золотой овен».
Ранее сообщалось, что Рудинштейн был госпитализирован в Москве.
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