Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн

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Умер создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя Рудинштейна. Он скончался в возрасте 75 лет.
Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн
  • РИА Новости

«Марк Григорьевич умер», — сообщили агентству.

Рудинштейн был создателем и продюсером кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатором кинопремии «Золотой овен». 

Ранее сообщалось, что Рудинштейн был госпитализирован в Москве.

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