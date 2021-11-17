Кинопродюсера Марка Рудинштейна госпитализировали в Москве
Создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн был госпитализирован в столице. Об этом сообщила его гражданская жена.
- © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
«Чувствует себя ничего, находится в больнице», — приводит её слова РИА Новости.
Собеседница агенства также подтвердила, что Рудинштейн находится в реанимации.
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