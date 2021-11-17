Кинопродюсера Марка Рудинштейна госпитализировали в Москве

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Создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн был госпитализирован в столице. Об этом сообщила его гражданская жена.
Кинопродюсера Марка Рудинштейна госпитализировали в Москве
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Чувствует себя ничего, находится в больнице», — приводит её слова РИА Новости.

Собеседница агенства также подтвердила, что Рудинштейн находится в реанимации.

Ранее певец Стас Пьеха в беседе с kp.ru рассказал о перенесённом COVID-19.

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