Кинопродюсера Марка Рудинштейна госпитализировали в Москве

Создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн был госпитализирован в столице. Об этом сообщила его гражданская жена.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Чувствует себя ничего, находится в больнице», — приводит её слова РИА Новости. Собеседница агенства также подтвердила, что Рудинштейн находится в реанимации. Ранее певец Стас Пьеха в беседе с kp.ru рассказал о перенесённом COVID-19.