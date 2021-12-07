МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном снегопаде и гололедице

Короткая ссылка
МЧС предупредило жителей Московской области о сильном снегопаде и гололедице до среды, 8 декабря.
МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном снегопаде и гололедице
  • Reuters

«В течение суток 7 декабря с сохранением до 16:00 8 декабря на территории Московской области ожидаются сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, во второй половине дня 7 декабря гололёд, сильная гололедица утром и днём 8 декабря», — приводит агентство «Москва» сообщение подмосковного главка МЧС.

Автомобилистам рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что высота сугробов в Москве превысила 20 см.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 7 декабря в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить