МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном снегопаде и гололедице

МЧС предупредило жителей Московской области о сильном снегопаде и гололедице до среды, 8 декабря.

«В течение суток 7 декабря с сохранением до 16:00 8 декабря на территории Московской области ожидаются сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, во второй половине дня 7 декабря гололёд, сильная гололедица утром и днём 8 декабря», — приводит агентство «Москва» сообщение подмосковного главка МЧС.

Автомобилистам рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что высота сугробов в Москве превысила 20 см.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 7 декабря в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.