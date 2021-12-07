МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном снегопаде и гололедице
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«В течение суток 7 декабря с сохранением до 16:00 8 декабря на территории Московской области ожидаются сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, во второй половине дня 7 декабря гололёд, сильная гололедица утром и днём 8 декабря», — приводит агентство «Москва» сообщение подмосковного главка МЧС.
Автомобилистам рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что высота сугробов в Москве превысила 20 см.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 7 декабря в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.