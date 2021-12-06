Прощание с продюсером Марком Рудинштейном состоится 8 декабря в Доме кино
- © Сергей Пятаков
- РИА Новости
«Прощание состоится 8 декабря в 11:30 в Доме кино», — сообщила РИА Новости жена Рудинштейна Наталия.
По её словам, затем пройдёт кремация.
Создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн скончался в возрасте 75 лет 5 декабря.
Он был госпитализирован в середине ноября.
Директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти Марка Рудинштейна.