Прощание с продюсером Марком Рудинштейном состоится 8 декабря в Доме кино

Прощание с продюсером, создателем фестиваля «Кинотавр» Марком Рудинштейном состоится 8 декабря в Доме кино.

«Прощание состоится 8 декабря в 11:30 в Доме кино», — сообщила РИА Новости жена Рудинштейна Наталия.

По её словам, затем пройдёт кремация.

Создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн скончался в возрасте 75 лет 5 декабря.

Он был госпитализирован в середине ноября.

Директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти Марка Рудинштейна.