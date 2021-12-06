Прощание с продюсером Марком Рудинштейном состоится 8 декабря в Доме кино

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Прощание с продюсером, создателем фестиваля «Кинотавр» Марком Рудинштейном состоится 8 декабря в Доме кино.
Прощание с продюсером Марком Рудинштейном состоится 8 декабря в Доме кино
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Прощание состоится 8 декабря в 11:30 в Доме кино», — сообщила РИА Новости жена Рудинштейна Наталия.

По её словам, затем пройдёт кремация.

Создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн скончался в возрасте 75 лет 5 декабря.

Он был госпитализирован в середине ноября.

Директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти Марка Рудинштейна.

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