Синоптик Леус: в Петербурге побит температурный рекорд 1893 года
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Синоптик в своём Facebook сообщил, что такой холодной температуры 6 декабря в Петербурге не было на протяжении 128 лет.
«Сегодня в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха!» — сказал он.
По его словам, температура в Петербурге составила -20,9 °С. Леус рассказал, что это на 0,4 градуса ниже, чем 6 декабря 1893 года.
Ранее управление МЧС по Ленинградской области сообщило, что в регионе в ночь на 6 декабря ожидаются морозы до -30 °С.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве с 10 декабря прогнозируется понижение температуры до -10 °С днём.