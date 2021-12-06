Синоптик Леус: в Петербурге побит температурный рекорд 1893 года

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Санкт-Петербурге похолодало почти до -21 °С. Таким образом, установлен суточный температурный рекорд 1893 года.

Синоптик в своём Facebook сообщил, что такой холодной температуры 6 декабря в Петербурге не было на протяжении 128 лет.

«Сегодня в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха!» — сказал он.

По его словам, температура в Петербурге составила -20,9 °С. Леус рассказал, что это на 0,4 градуса ниже, чем 6 декабря 1893 года.

Ранее управление МЧС по Ленинградской области сообщило, что в регионе в ночь на 6 декабря ожидаются морозы до -30 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве с 10 декабря прогнозируется понижение температуры до -10 °С днём.