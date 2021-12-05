В МЧС предупредили о морозах до -30 °С в Ленинградской области

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В пресс-службе управления МЧС по Ленинградской области сообщили, что в регионе в ночь на 6 декабря ожидаются морозы до -30 °С.
В МЧС предупредили о морозах до -30 °С в Ленинградской области
  • РИА Новости

«6 декабря на территории Ленинградской области местами ожидается понижение температуры воздуха ночью -25...-30 °С, днем -20...-22 °С», — предупредили в МЧС.

На дорогах будет гололедица.

Спасатели советуют гражданам во избежание переохлаждения одеваться многослойно, держать в тепле ноги, не выходить на улицу без шапки, шарфа и варежек.

Отмечается, что следует избегать контактов кожи с металлом, так как он быстро охлаждается и может «прилипнуть» к коже, вызвав холодовые травмы и боль.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве с 10 декабря прогнозируется понижение температуры до -10 °С днём.

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