В Гидрометцентре сообщили о похолодании в Москве с 10 декабря
«Температурный фон таков, что и ночью, и днём в ближайшие дни температура будет ниже 0 °С», — цитирует ТАСС Вильфанда.
По его словам, с пятницы, 7 декабря, прогнозируется понижение температуры.
«Ночные температуры будут уже -10... -15 °С, а днём будет минус -7... -10 °С. Это уже такая серьёзная зима», — добавил синоптик.
Вильфанд уточнил, что снежный покров в Москве сохранится до весны.
Ранее глава Гидрометцентра заявил, что в ближайшие дни в ряде российских регионов ожидается холодная погода с морозами до -29 °С.