В Гидрометцентре сообщили о похолодании в Москве с 10 декабря

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В Москве с 10 декабря прогнозируется понижение температуры до -10 °С днём. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температурный фон таков, что и ночью, и днём в ближайшие дни температура будет ниже 0 °С», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, с пятницы, 7 декабря, прогнозируется понижение температуры.

«Ночные температуры будут уже -10... -15 °С, а днём будет минус -7... -10 °С. Это уже такая серьёзная зима», — добавил синоптик.

Вильфанд уточнил, что снежный покров в Москве сохранится до весны. 

Ранее глава Гидрометцентра заявил, что в ближайшие дни в ряде российских регионов ожидается холодная погода с морозами до -29 °С.

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