В Гидрометцентре рассказали о погоде в ряде регионов России

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В ближайшие дни в ряде российских регионов ожидается холодная погода с морозами до -29 °С. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень холодная погода наступила в Северо-Западном федеральном округе. В Мурманской области, в Карелии будет до -22 °С, в Вологодской области — до -29 °С, в Ленинградской области — до -19 °С», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, «это уже настоящая суровая погода».

Синоптик добавил, что суровой погода будет также в Ярославской и Ивановской областях в ближайшие дни.

Кроме того, холодная погода ожидает Кировскую область и Пермский край, где температура в понедельник опустится до -28 °С.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в выходные в столичном регионе.

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