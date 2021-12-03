В центре «Фобос» рассказали о погоде в выходные в столичном регионе
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- АГН «Москва»
В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что в ночь на субботу пройдёт холодный фронт, который будет сопровождаться небольшим снегопадом. Ветер западный, 4—9 м/с.
Температура воздуха в субботу ночью составит -1...-3 ˚С, днём — 0...-5 ˚С.
Также ожидается гололедица.
«В ночь на воскресенье подует южный ветер, 3—8 м/с, столбики термометров опустятся до -3 ˚С, днём — всё те же 0...-5 ˚С», — отметил Тишковец.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области ожидается похолодание до -25 ˚С.