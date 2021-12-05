В Москве и Подмосковье до 7 декабря продлили «жёлтый» уровень погодной опасности
- РИА Новости
Отмечается, что предупреждение о гололедице будет действовать в Москве и Подмосковье до 12:00 вторника, 7 декабря.
Предупреждение, касающееся порывов ветра, действует с 21:00 6 декабря до 21:00 7 декабря.
Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшую неделю.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве с 10 декабря прогнозируется понижение температуры до -10 °С днём.