В Москве и Подмосковье до 7 декабря продлили «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил до 7 декабря «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра и гололедицы. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Отмечается, что предупреждение о гололедице будет действовать в Москве и Подмосковье до 12:00 вторника, 7 декабря.

Предупреждение, касающееся порывов ветра, действует с 21:00 6 декабря до 21:00 7 декабря.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшую неделю.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве с 10 декабря прогнозируется понижение температуры до -10 °С днём.