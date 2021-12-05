В Москве и Подмосковье до 7 декабря продлили «жёлтый» уровень погодной опасности

Короткая ссылка
Гидрометцентр продлил до 7 декабря «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра и гололедицы. Об этом сообщается на сайте учреждения.
В Москве и Подмосковье до 7 декабря продлили «жёлтый» уровень погодной опасности
  • РИА Новости

Отмечается, что предупреждение о гололедице будет действовать в Москве и Подмосковье до 12:00 вторника, 7 декабря.

Предупреждение, касающееся порывов ветра, действует с 21:00 6 декабря до 21:00 7 декабря.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшую неделю.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве с 10 декабря прогнозируется понижение температуры до -10 °С днём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить