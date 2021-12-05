Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве на неделю

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Анастасия Белоусова
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшую неделю.

По её словам, тёплая и снежная погода сегодня сохранится.

«Но уже завтра мы будем находиться в тыловой части того циклона, который нас сегодня посыпает снежком. Поэтому предстоящая ночь будет с небольшим снегом и более морозная, чем накануне. Мы ожидаем, что завтра в утренние часы в городе -4...-6 °С, по области до -9 °С. Такой умеренный морозец сохранится в течение дня», — сказала Позднякова.

Она добавила, что с 7 декабря погода начнёт меняться, так как «её начнёт определять циклон, который сформируется как южный».

«Днём ожидается мокрый снег, 8-го числа он сменится снегом. За весь этот период может выпасть ощутимое количество осадков. Я думаю, прирост снега составит, может быть, 5—7 см за эти два дня», — добавила синоптик.

По словам метеоролога, дневная температура будет около 0 °С, 8 декабря в течение дня температура будет понижаться.

«Потом мы будем вновь в тылу циклона, погода будет облачная, с небольшим снежком, преобладающая температура — -4...-10 °С. 9-го числа такая же температура будет днём. 10-го числа дневной морозец станет легче — -1...-6 °С», — уточнила она.

Синоптик заключила, что температура, которая ожидается в конце рабочей недели, будет соответствовать климатической норме.

Ранее в Гидрометцентре сообщили о похолодании в Москве с 10 декабря.

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