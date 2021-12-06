В Анадыре отменили занятия в школах из-за пурги

В Анадыре на Чукотке из-за метели и плохой видимости отменены занятия в школах и приостановлено движение автобусов.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, снежные заносы, плохая видимость), а также в целях обеспечения безопасности на дорогах все городские автобусы приостанавливают движение по маршрутам до улучшения погодных условий», — цитирует РИА Новости сообщении мэрии. Представитель администрации города сообщил, что занятия в школах 6 декабря отменены. Ранее из-за снежного циклона закрылись аэропорты Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани в Хабаровском крае.