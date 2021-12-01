В Хабаровском крае из-за непогоды закрыли два аэропорта
«Аэропорт Комсомольска-на-Амуре сегодня закрыт в связи с очисткой взлётно-посадочной полосы. По этой же причине закрыт аэропорт Советской Гавани», — сказано в сообщении.
В аэропортах задержаны рейсы Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан, Хабаровск — Советская Гавань, Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — Херпучи.
Отмечается, что метеоусловия аэропорта Хабаровск не влияют на прибытие и отправление рейсов.
Ранее в Хабаровском крае шесть авиарейсов отправили на запасные аэродромы в связи со снежным циклоном.