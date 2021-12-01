В Хабаровском крае из-за непогоды закрыли два аэропорта

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Из-за снежного циклона закрылись аэропорты Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани в Хабаровском крае. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на аэропорт Хабаровска.

«Аэропорт Комсомольска-на-Амуре сегодня закрыт в связи с очисткой взлётно-посадочной полосы. По этой же причине закрыт аэропорт Советской Гавани», — сказано в сообщении.

В аэропортах задержаны рейсы Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан, Хабаровск — Советская Гавань, Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — Херпучи.

Отмечается, что метеоусловия аэропорта Хабаровск не влияют на прибытие и отправление рейсов.

Ранее в Хабаровском крае шесть авиарейсов отправили на запасные аэродромы в связи со снежным циклоном. 

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