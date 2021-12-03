Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Сочи на выходных

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Сочи в ближайшие выходные дни.

«В субботу без осадков, много солнца. Прогнозируется температура до +15…+16 ˚С. Ветер в пределах от 5—7 м/с до 10—12 м/с. То есть не слишком значительный. В воскресенье погода несколько изменится, подойдёт зона с осадками. Ожидается дождь. Дневная температура просядет до +12…+13 ˚С. Тоже, в общем-то, не холодно. Так что основным раздражающим моментом будет дождь», — рассказал синоптик.

Он отметил, что на следующей неделе «вновь ожидается повышение температуры».

«Цикл повторится — и два дня будут без осадков. А со среды вновь понизится температура и начнутся дожди. Но уже без катаклизмов», — заключил Шувалов.

2 декабря в Сочи впервые с 2012 года был зафиксирован шторм с силой волн до семи баллов.