В Сочи зафиксирован шторм в семь баллов впервые с 2012 года

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Шторм с силой волн до семи баллов зафиксирован в Сочи впервые с 2012 года, сообщает пресс-служба администрации города.
В Сочи зафиксирован шторм в семь баллов впервые с 2012 года
  • РИА Новости

«Мощный шторм бушует на курорте вторые сутки. Сила волны достигала семи баллов», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Отмечается, что в 2012 году подобному удару стихии подвергся Имеретинский район.

Согласно прогнозам синоптиков, шторм полностью стихнет 3 декабря.

Ранее два самолёта, направлявшихся в Сочи, не смогли совершить посадку в аэропорту города и вынуждены были из-за плохих погодных условий приземлиться на запасной аэродром в Краснодаре.

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