В Сочи зафиксирован шторм в семь баллов впервые с 2012 года
- РИА Новости
«Мощный шторм бушует на курорте вторые сутки. Сила волны достигала семи баллов», — цитирует ТАСС пресс-службу.
Отмечается, что в 2012 году подобному удару стихии подвергся Имеретинский район.
Согласно прогнозам синоптиков, шторм полностью стихнет 3 декабря.
Ранее два самолёта, направлявшихся в Сочи, не смогли совершить посадку в аэропорту города и вынуждены были из-за плохих погодных условий приземлиться на запасной аэродром в Краснодаре.