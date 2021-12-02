В Сочи зафиксирован шторм в семь баллов впервые с 2012 года

Шторм с силой волн до семи баллов зафиксирован в Сочи впервые с 2012 года, сообщает пресс-служба администрации города.

«Мощный шторм бушует на курорте вторые сутки. Сила волны достигала семи баллов», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Отмечается, что в 2012 году подобному удару стихии подвергся Имеретинский район.

Согласно прогнозам синоптиков, шторм полностью стихнет 3 декабря.

Ранее два самолёта, направлявшихся в Сочи, не смогли совершить посадку в аэропорту города и вынуждены были из-за плохих погодных условий приземлиться на запасной аэродром в Краснодаре.