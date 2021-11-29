Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

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В Москве из-за ожидающегося ухудшения метеоусловий городские службы перевели в режим повышенной готовности.
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В местах возможного скопления воды размещена спецтехника и организовано дежурство бригад ГУП «Мосводосток», — говорится в заявлении.

Электрикам поручили подготовить источники аварийного питания.

Горожан просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 30 ноября в отдельных районах Москвы ожидается до 15 мм осадков в виде дождя, температура воздуха будет в пределах +2...+4 °С с возможным усилением ветра до 18 м/с.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 30 ноября в Москве ожидаются сильнейшие за 60 лет осадки: интенсивный дождь будет идти ночью и утром, а во второй половине дня сменится снегопадом.

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