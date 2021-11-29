Сотрудник центра погоды «Фобос» Тишковец предупредил о худшей за 60 лет погоде в Москве

Короткая ссылка
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 30 ноября в Москве ожидаются сильнейшие за 60 лет осадки. Интенсивный дождь будет идти ночью и утром, а во второй половине дня сменится снегопадом.
Сотрудник центра погоды «Фобос» Тишковец предупредил о худшей за 60 лет погоде в Москве
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.  

«Новые прогнозы ещё хуже, чем предполагалось вчера. 30 ноября на Москву обрушатся самые сильные осадки за последние 60 лет. По моим данным, он (циклон балканского происхождения по имени «Бенедикт». — RT) принесёт в Москву завтра до 23 мм осадков, или 40% суточной нормы. Это два ведра воды на 1 м кв. Интенсивные дожди будут идти ночью и утром практически стеной. Во второй половине дня сменятся снегопадом с ухудшением видимости до 900 м», — сказал метеоролог.

Тишковец уточнил, что рекорд по осадкам 30 ноября был зафиксирован в 1952 году, когда выпало 25,4 мм. Суточный же рекорд всего ноября составляет 41 мм.

Как ранее сообщало URA.RU, в среду, 1 декабря, в Тюменской области ожидается потепление до +1 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить