Имя Градского могут увековечить в его родном городе Копейске

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Имя певца Александра Градского могут увековечить в его родном городе Копейске.
Имя Градского могут увековечить в его родном городе Копейске
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В течение недели планируем проработать вопрос о выборе сквера, который мы могли бы назвать именем Александра Градского. Копейчане уважают и любят этого великого певца и композитора, и все знают, что его раннее детство прошло в Копейске», — заявили в мэрии.

Там отметили, что в планы также входит установка мемориальной доски на доме, где жил артист.

Кроме того, решается вопрос об утверждении городского музыкального конкурса в честь Градского.

Ранее стало известно о смерти Градского на 73-м году жизни.

26 ноября Градского доставили в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт после жалоб певца на плохое самочувствие.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артиста.

Министр культуры России Ольга Любимова также выразила соболезнования родным и близким Александра Градского, который скончался в возрасте 72 лет.

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