Министр культуры России выразила соболезнования в связи со смертью Александра Градского

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким народного артиста России, певца, поэта, композитора Александра Градского, который скончался в возрасте 72 лет.

«Любимый миллионами певец, поэт и композитор, он пробуждал в слушателях самые яркие эмоции. Его творчество, наполненное духом свободы, стало широко известно в России и за рубежом, а песни звучали на ведущих мировых площадках», — приводит РИА Новости слова министра.

Любимова назвала Градского благородным человеком с щедрой душой. По её словам, артист был «чутким, отзывчивым, безгранично талантливым».

Министр культуры попросила передать соболезнования родным и близким композитора.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Градского.

Российский певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни.