Министр культуры России выразила соболезнования в связи со смертью Александра Градского
- © Яков Андреев
- РИА Новости
«Любимый миллионами певец, поэт и композитор, он пробуждал в слушателях самые яркие эмоции. Его творчество, наполненное духом свободы, стало широко известно в России и за рубежом, а песни звучали на ведущих мировых площадках», — приводит РИА Новости слова министра.
Любимова назвала Градского благородным человеком с щедрой душой. По её словам, артист был «чутким, отзывчивым, безгранично талантливым».
Министр культуры попросила передать соболезнования родным и близким композитора.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Градского.
Российский певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни.