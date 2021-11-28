Министр культуры России выразила соболезнования в связи со смертью Александра Градского

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Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким народного артиста России, певца, поэта, композитора Александра Градского, который скончался в возрасте 72 лет.
Министр культуры России выразила соболезнования в связи со смертью Александра Градского
  • © Яков Андреев
  • РИА Новости

«Любимый миллионами певец, поэт и композитор, он пробуждал в слушателях самые яркие эмоции. Его творчество, наполненное духом свободы, стало широко известно в России и за рубежом, а песни звучали на ведущих мировых площадках», — приводит РИА Новости слова министра.

Любимова назвала Градского благородным человеком с щедрой душой. По её словам, артист был «чутким, отзывчивым, безгранично талантливым».

Министр культуры попросила передать соболезнования родным и близким композитора.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Градского.

Российский певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни.

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