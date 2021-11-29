Американский словарь Merriam-Webster выбрал «вакцину» словом года

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Американский толковый словарь Merriam-Webster, который входит в группу Encyclopedia Britannica, назвал «вакцину» словом года.
Американский словарь Merriam-Webster выбрал «вакцину» словом года
  • AP

Как отмечается на сайте словаря, вакцина в текущем году стала «средством для идеологического конфликта».

Также в список популярных слов попали слова «бунт», «мятеж» (insurrection), «yстойчивость» (perseverance), «осведомлённый» (woke), «кочевник» (nomad).

Ранее Кембриджский словарь английского языка Cambridge Dictionary назвал слово perseverance («настойчивость») главным словом 2021 года.

Наибольшая волна поисковых запросов была связана с высадкой марсохода NASA Perseverance на Марс в феврале.

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