Кембриджский словарь назвал perseverance главным словом 2021 года

Кембриджский словарь английского языка Cambridge Dictionary назвал слово perseverance («настойчивость») главным словом 2021 года.

«Мы можем официально объявить слово 2021 года по версии Cambridge Dictionary — это слово «настойчивость» (perseverance)», — говорится в сообщении на странице словаря в Twitter.

Отмечается, что за год определение этого слова в словаре искали более 243 тыс. раз.

Наибольшая волна поисковых запросов была связана с высадкой марсохода NASA Perseverance на Марс в феврале.

Ранее Оксфордский словарь английского языка назвал понятие vax, связанное с вакцинацией, главным словом 2021 года.