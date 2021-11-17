Кембриджский словарь назвал perseverance главным словом 2021 года

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Кембриджский словарь английского языка Cambridge Dictionary назвал слово perseverance («настойчивость») главным словом 2021 года.

«Мы можем официально объявить слово 2021 года по версии Cambridge Dictionary — это слово «настойчивость» (perseverance)», — говорится в сообщении на странице словаря в Twitter.

Отмечается, что за год определение этого слова в словаре искали более 243 тыс. раз.

Наибольшая волна поисковых запросов была связана с высадкой марсохода NASA Perseverance на Марс в феврале.

Ранее Оксфордский словарь английского языка назвал понятие vax, связанное с вакцинацией, главным словом 2021 года.

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