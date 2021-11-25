Синоптик Позднякова рассказала о погоде в выходные в Москве

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какая погода ожидается в столице в выходные дни.
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в выходные в Москве
  • РИА Новости

«К сожалению, погода будет неустойчивая, преобладать будет облачность. Прояснения могут появиться только днём в воскресенье. Мы также ожидаем осадки. Наибольшее их количество прогнозируется в субботу, может выпасть 2—3 мм осадков», — сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что «зона ненастья» охватит и первую половину воскресенья.

«Температура слабоположительная. В Москве в ночные часы +0…+2 °С, по области местами до -2 °С. Дневная температура +1…+3 °С в субботу и +2…+4 °С в воскресенье. В целом температура воздуха будет выше климатической нормы на 3—4 °С, но комфортной такую погоду всё равно не назовёшь», — заключила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центральной части Европейской России под конец ноября ожидаются температуры на 5 °С выше климатической нормы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить