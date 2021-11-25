Синоптик Позднякова рассказала о погоде в выходные в Москве

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какая погода ожидается в столице в выходные дни.

«К сожалению, погода будет неустойчивая, преобладать будет облачность. Прояснения могут появиться только днём в воскресенье. Мы также ожидаем осадки. Наибольшее их количество прогнозируется в субботу, может выпасть 2—3 мм осадков», — сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что «зона ненастья» охватит и первую половину воскресенья.

«Температура слабоположительная. В Москве в ночные часы +0…+2 °С, по области местами до -2 °С. Дневная температура +1…+3 °С в субботу и +2…+4 °С в воскресенье. В целом температура воздуха будет выше климатической нормы на 3—4 °С, но комфортной такую погоду всё равно не назовёшь», — заключила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центральной части Европейской России под конец ноября ожидаются температуры на 5 °С выше климатической нормы.