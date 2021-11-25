В Курганской области синоптики прогнозируют потепление на выходных

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Специалисты ЦГМС по Курганской области сообщили, что в субботу, 27 ноября, температура воздуха в регионе повысится после похолодания.
В Курганской области синоптики прогнозируют потепление на выходных
  • globallookpress.com

Об этом пишет URA.RU.

«Прогноз погоды по Курганской области. 27 ноября 2021 года, день: температура воздуха — 0...-5 °С», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 26 ноября ночью похолодает до -18 °С. В прогнозе отмечается, что 26 и 27 ноября порывы ветра могут достигать 15 м/с, осадков при этом не ожидается.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградской области ожидается порывистый ветер до 15 м/с в четверг, 25 ноября.

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