В Курганской области синоптики прогнозируют потепление на выходных

Специалисты ЦГМС по Курганской области сообщили, что в субботу, 27 ноября, температура воздуха в регионе повысится после похолодания.

Об этом пишет URA.RU.

«Прогноз погоды по Курганской области. 27 ноября 2021 года, день: температура воздуха — 0...-5 °С», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 26 ноября ночью похолодает до -18 °С. В прогнозе отмечается, что 26 и 27 ноября порывы ветра могут достигать 15 м/с, осадков при этом не ожидается.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградской области ожидается порывистый ветер до 15 м/с в четверг, 25 ноября.