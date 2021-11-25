В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в европейской части России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, в центральной части Европейской России под конец ноября ожидаются температуры на 5 °С выше климатической нормы.

«Температура в центре Европейской России будет в четверг, 25 ноября, на 3 °С выше нормы, дальше будет теплеть ещё. К выходным будет теплее нормы на 5 °С», — передаёт РИА Новости прогноз Вильфанда.

«На юге (Европейской России. — RT) более антициклональный режим погоды. Температура будет повышаться», — сказал метеоролог.

В Крыму и Краснодарском крае 26 ноября прогнозируется +5...+7 °С, а к выходным +14...+17°С, что выше средней температуры на 6—8 °С.

«Морозы на севере Европейской России прогнозируются серьёзные», — предупредил Вильфанд.

По его прогнозу, там на будущей неделе ожидается до -10...-12 °С днём, к концу недели до -20...-23 °С ночью.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов предупредил о резком похолодании до -30 °С в ряде регионов.

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