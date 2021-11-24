Метеоролог Шувалов предупредил о резком похолодании до -30 °С в ряде регионов

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Руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов предупредил о резком похолодании до -30 °С в ряде регионов.
Метеоролог Шувалов предупредил о резком похолодании до -30 °С в ряде регионов
  • © Андрей Сорокин
  • РИА Новости

«В выходные в Санкт-Петербурге зима, ночью -10 °С , днём -5 °С, а в Москве осень, +2...+4 °С, основной же вал холода идёт строго с запада на восток, до -30 °С. Понижение температуры будет не менее 10—12 градусов за сутки, это довольно резко», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в Архангельске в субботу и воскресенье ожидается до -25 °С, в Воркуте, Ухте, Усинске в воскресенье и понедельник — до -30 °С. В понедельник и вторник в Салехарде прогнозируется тоже до -30 °С.

Как пояснил Шувалов, причиной подобных температурных скачков станет формирование переходной зоны между теплом и холодом.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что 23—25 ноября в Краснодарском крае ожидаются дождь, мокрый снег, местами сильные осадки.

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