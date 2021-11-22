В Хабаровском крае ожидается смещение циклона с дождём и мокрым снегом

С 22 ноября циклон, принёсший в Приморский край дождь, снег и сильный ветер, будет смещаться на территорию Хабаровского края. Об этом сообщили в пресс-службе Примгидромета.

«Циклон продолжит смещаться в северо-восточном направлении, через территорию Приморского на Хабаровского края», — сказано в сообщении.

Отмечается, что днём 22 ноября в Приморье сохранятся осадки, местами сильные, местами очень сильные.

Кроме того, ожидается понижение температуры воздуха на 5...10 °С, скорость ветра в континентальных районах составит 13—18 м/сек, на побережье — 22—27 м/сек. Местами прогнозируется метель, гололедица и сильный ветер.

Во Владивостоке в связи с непогодой 22 ноября отменили занятия второй смены в школах.

Ранее сообщалось, что на территории Приморского края 22 и 23 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся неблагоприятных погодных условий.