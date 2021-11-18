В Приморском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды 22 ноября

На территории Приморского края 22 и 23 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся неблагоприятных погодных условий.

«В связи с активизацией циклонической деятельности над территорией Приморского края ночью и днём 22 ноября, ночью 23 ноября на большей территории пройдут осадки смешанного характера (дождь, мокрый снег, снег)», — говорится в заявлении Примгидромета.

Отмечается, что местами на территории региона ожидаются очень сильные осадки — 50 мм и более менее чем за 12 часов.

Ранее «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС предупредили об ухудшении погоды в Ленинградской области.

С 18 по 20 ноября на дорогах региона ночью и утром возможна гололедица.