Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде на следующей неделе.

Он сообщил, что «в Центральной России метеорологическая зима продолжает пробуксовывать, однако в начале предстоящей недели она всё-таки сделает полшага вперёд».

«Снежный циклон североатлантического происхождения с центром над Средним Уралом развернётся своей тыловой частью, и в регион вслед за холодным атмосферным фронтом хлынет полярный воздух, волна которого в ближайшие сутки-двое докатится до междуречья Волги и Дона. В результате оттепель сменится морозцами и температурный фон окажется на один-два градуса ниже положенной климатической нормы», — приводит слова метеоролога РИА Новости.

Он сообщил, что в ночь на понедельник ударят заморозки, кое-где пройдёт небольшой снег, образуется слабая гололедица. В дневные часы обозначится обратный суточный ход температуры, которая, несмотря на выглянувшее из-за туч солнце и минимальную вероятность осадков, продолжит понижаться и уйдёт в отрицательный сектор термометров — 0...-5 °С.

По словам Тишковца, «во вторник на фоне повышенного атмосферного давления ночь будет самая морозная в текущем сезоне».

«В условиях малооблачной погоды воздух впервые остынет до -5...-10 °С, днём — всего -1...-6 °С. В ночь на среду будет также морозно — -5...-10 °С и без осадков, но после полудня на Русскую равнину устремится тёплый фронт очередного барического посланца Северной Атлантики, из-за чего столбики термометров устремятся к нулевой высоте, небосвод затянут многоярусные облака, пройдёт обложной снегопад с общим количеством осадков 3—5 мм, усилится ветер, закружит слабая метель, снежный покров к вечеру подрастёт до 4—5 см», — рассказал синоптик.

Тишковец заявил, что вторая половина недели ознаменуется западно-восточным переносом воздушных масс атлантического происхождения, в связи с чем морозы пойдут на спад и суточные колебания температуры будут укладываться в диапазон -3...+2 °С.

Он добавил, что «в четверг будет сухо, а к концу недели активизируются циклоны — облаков станет больше, не обойдётся без осадков в смешанной фазе и гололёдных явлений, а значит, наступление настоящей русской зимы откладывается на декабрь».

Ранее стало известно, что за сутки 20 ноября в Москве выпало 20% месячной нормы осадков.