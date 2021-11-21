В Москве за минувшую субботу выпало 11 мм осадков, это 20% от месячной нормы. Осадки стали одними из самых сильных за последние 73 года, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Так, за субботу в Москве выпало 11 мм осадков, что составляет 20% от месячной нормы. В Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Ново-Иерусалиме — 13 мм», — сказал он РИА Новости.

Снежный покров в Москве сохранился и утром 21 ноября, отметил специалист.

«Он составляет: на базовой метеостанции ВДНХ — 1 см, на метеостанции Тушино — 3 см», — добавил Тишковец.

Как сообщалось ранее, в Москве в воскресенье, 21 ноября, ожидается до +2 °С.