Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актёра Валерия Гаркалина
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«Ушёл из жизни актёр большого таланта и обаяния, оставивший яркий след в отечественном театре и кино. В творческой биографии Валерия Борисовича — десятки блистательно сыгранных ролей, снискавших ему всенародную любовь», — говорится в телеграмме на сайте столичного мэра.
Ранее стало известно, что Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни.
Министр культуры России Ольга Любимова назвала олицетворением целой эпохи художественные образы Гаркалина.