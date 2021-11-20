Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актёра Валерия Гаркалина

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Валерия Гаркалина.
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актёра Валерия Гаркалина
  • © Киноконцерн "Мосфильм"/Youtube

«Ушёл из жизни актёр большого таланта и обаяния, оставивший яркий след в отечественном театре и кино. В творческой биографии Валерия Борисовича — десятки блистательно сыгранных ролей, снискавших ему всенародную любовь», — говорится в телеграмме на сайте столичного мэра.

Ранее стало известно, что Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни.

Министр культуры России Ольга Любимова назвала олицетворением целой эпохи художественные образы Гаркалина.

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