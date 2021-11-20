Глава Минкультуры назвала образы Гаркалина отражением целой эпохи

Министр культуры России Ольга Любимова назвала олицетворением целой эпохи художественные образы народного артиста России Валерия Гаркалина, который скончался на 68-м году жизни.

«Прискорбной новостью для отечественной культуры стал уход из жизни любимого миллионами зрителей актёра, театрального педагога, народного артиста России Валерия Борисовича Гаркалина», — приводит ТАСС её слова.

Любимова назвала Гаркалина благородным, чутким и безгранично талантливым человеком.

«Его экранные образы — отражение целой эпохи, а роли в театре всегда считались большим событием для преданных поклонников», — добавила министр.

Ранее стало известно, что Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни.