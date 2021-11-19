Скульптор Бухаев рассказал о памятнике чижику-пыжику в Петербурге
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- РИА Новости
В беседе с «Петербургским дневником» он напомнил, что изначально монумент должны были установить у цирка на набережной Фонтанки, но планы были изменены за день до открытия.
«Я сделал проект, согласовывал с разными инстанциями городскими. Потом Собчак его утвердил. Открытие намечалось на 19 ноября 1994 года», — рассказал Бухаев.
По его словам, окончательное место для скульптуры стало символичным.
«Мы пошли вдоль Фонтанки. Остановились возле замка. Оказалось, что там училище правоведения — и всех его студентов называли чижиками, потому что они все ходили в зелёных шинелях», — пояснил скульптор.
Бухаев добавил, что не ожидал, что чижик-пыжик станет настолько знаменитым.
Ранее художник и скульптор Михаил Шемякин рассказал, что в период пандемии у него появилась возможность сосредоточиться на важных творческих проектах.