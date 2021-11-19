Скульптор Бухаев рассказал о памятнике чижику-пыжику в Петербурге

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Скульптор Вячеслав Бухаев рассказал о памятнике чижику-пыжику в Санкт-Петербурге.
Скульптор Бухаев рассказал о памятнике чижику-пыжику в Петербурге
  • © Вадим Жернов
  • РИА Новости

В беседе с «Петербургским дневником» он напомнил, что изначально монумент должны были установить у цирка на набережной Фонтанки, но планы были изменены за день до открытия.

«Я сделал проект, согласовывал с разными инстанциями городскими. Потом Собчак его утвердил. Открытие намечалось на 19 ноября 1994 года», — рассказал Бухаев.

По его словам, окончательное место для скульптуры стало символичным.

«Мы пошли вдоль Фонтанки. Остановились возле замка. Оказалось, что там училище правоведения — и всех его студентов называли чижиками, потому что они все ходили в зелёных шинелях», — пояснил скульптор.

Бухаев добавил, что не ожидал, что чижик-пыжик станет настолько знаменитым.

Ранее художник и скульптор Михаил Шемякин рассказал, что в период пандемии у него появилась возможность сосредоточиться на важных творческих проектах.

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